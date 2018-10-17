По факту взрыва в Керчи возбуждено уголовное дело о теракте

Следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — сообщили в СК.

В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.