Грузинская прокуратура обвинила Саакашвили в причастности к убийству Патаркацишвили

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте прокуратуры. Ранее были задержаны трое бывших чиновников МВД Грузии и еще один обвиняемый по делу, у которого было обнаружено скрытое устройство записи. На нем были найдены аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года. Как следует из первой записи, один из высокопоставленных сотрудников МВД пытался убедить охранника Патаркацишвили стать соучастником убийства, сообщает прокуратура. Покушение готовилось с санкции Саакашвили, так как тот считал бизнесмена политическим оппонентом.
На второй записи обсуждалось создание условий для ликвидации Патаркацишвили, включая получение списка его охранников. Также обсуждался вариант с отравлением специальным веществом, чтобы достигнуть эффекта, схожего с естественной смертью.
Бадри Патаркацишвили скончался в своем доме под Лондоном в феврале 2008 года. Причиной смерти был назван сердечный приступ. За месяц до этого он участвовал в выборах президента Грузии, где занял третье место.