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Вице-премьер Крыма задержан в Москве

17.10.2018

В Москве задержали заместителя главы Крыма Сергея Аксенова Виталия Нахлупина.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к руководству региона, а также на собеседника в крымском управлении МВД. Они связывают задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. Официально задержание замглавы Крыма силовики и власти региона пока не комментируют.

Кроме того утром 17 октября прошли выемки в комитете конкурентной политики полуострова, и в службе Автомобильных дорог Крыма. Источник РБК говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма.

Ранее Виталий Нахлупин был председателем комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике региона.

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