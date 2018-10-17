В правительстве предлагают обязать удалять ссылки на пиратские сайты без суда

Новые поправки, разработкой которых займутся Минкомсвязи и Министерство культуры, на законодательном уровне обяжут поисковики, работающие в России, во внесудебном порядке удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей.

Как пишут «Ведомости», не исключено, что за отказ удалять ссылки на сайты с пиратским контентом поисковики будут штрафовать.

Правообладатели считают, что основной источник выдачи ссылок в поисковиках — это «Яндекс», который приносит пиратам 80% трафика, так как Mail.ru Group и Google регулярно удаляют такие ссылки по жалобам правообладателей.