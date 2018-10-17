В Красноярске возбуждено уголовное дело о фальсификации на выборах

Следователи Красноярска возбудили уголовное дело по статье о фальсификации итогов голосования.

Жительница Красноярска пришла на свой избирательный участок, где увидела, что в списках избирателей на выборах депутатов горсовета указано, что она уже проголосовала досрочно. В ходе доследственной проверки были установлены еще 10 избирателей, которые фактически на досрочное голосование не приходили, но в списке избирателей содержится информация о предоставлении ими паспортов, а также подписи за получение ими бюллютеней, которые им не принадлежат, сообщили в СК.

Следователи намерены допросить членов избирательной комиссии.