Браудер направил в Норвегию и Швецию запрос о расследовании операций в банке Nordea

Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Норвегии и Швеции с просьбой расследовать операции, которые проводились с 2007 по 2013 год через 365 счетов в Nordea Bank.

Об этом сообщает Financial Times. Браудер уже отправлял аналогичный запрос Дании, но он был отвергнут властями страны. По словам главы Hermitage Capital, сейчас он получил новую информацию по результатам следственных действий в Литве и Франции, и на основании этого у него появилась возможность для нового запроса. Bloomberg пишет, что на счета в Nordea в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, которые были, скорее всего, созданы для отмывания доходов и уклонения от налогов, и имевших счета в эстонской дочке датского банка Danske Bank и литовском Ukio Bank.

Ранее Уильям Браудер подал иск против Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР.