Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз

Дебиторская задолженность Росимущества по доходам, которые оно администрирует, за полгода выросла в 59 раз, до 445 млрд руб. Это суммарные обязательства арендаторов, пользующихся госсобственностью по всей стране, передает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.



На начало 2018 года дебиторская задолженность Росимущества составляла лишь 7,5 млрд руб. Теперь агентство занимает третье место по величине задолженности после ФНС (1,04 трлн руб.) и ФТС (454,4 млрд руб.).



Формирование задолженности у Росимущества носит преимущественно технический характер — оно обусловлено вступившим 1 января в силу федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций госсектора «Аренда», объясняет Счетная палата. Теперь агентство должно отражать дебиторскую задолженность по обязательствам арендаторов в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом (то есть включая ожидаемые поступления будущих периодов).



Росимущество по закону сдает в аренду на конкурсах и аукционах земельные участки, здания и помещения. Например, в 2017 году агентство заключило 1875 договоров аренды земли.

Общая такая задолженность администраторов доходов перед федеральным бюджетом составила на 1 июля почти 2,6 трлн руб. (рост на 28% по сравнению с началом года), следует из данных Счетной палаты. Помимо внедрения нового стандарта учета «Аренда» на рост дебиторской задолженности перед бюджетом повлияли изменившиеся внешнеэкономические условия, снижение платежеспособности налогоплательщиков, неуплата налогоплательщиками текущих платежей, рост количества возбужденных исполнительных производств (в связи с внедрением электронного документооборота), недобросовестность арендаторов федерального имущества.