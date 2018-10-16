Американский и украинский пилоты разбились на Украине в Су-27

В Винницкой области на Украине разбился истребитель Су-27. Об пилота — американский и украинский, погибли.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Генштаба ВСУ. Истребитель рухнул 16 октября около 17:00 неподалеку от села Уланов во время учебного полета. Сейчас в районе крушения проводят поисково-спасательную операцию.

«Интерфакс» отмечает, что из поста Генштаба ВСУ была удалена информация об американском пилоте. Руководитель отдела связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник сообщил ТАСС , что в ведомстве не располагают информацией о гибели гражданина США при крушении Су-27.

Истребитель поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове в рамках военных учений «Чистое небо-2018», которые призваны повысить совместимость с военно-воздушными силами НАТО, они проходят с 8 по 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями, отметили в военной прокуратуре Украины.

