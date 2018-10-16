Close

Премьер Армении заявил об отставке

16.10.2018

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

«Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна.

«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — заявил Пашинян, обращаясь к жителям страны.

Заявление он сделал после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с «Процветающей Арменией» даже был подписал соответствующий меморандум, отмечает NEWS.am. Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.