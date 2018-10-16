Премьер Армении заявил об отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.
«Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна.«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — заявил Пашинян, обращаясь к жителям страны.
Заявление он сделал после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с «Процветающей Арменией» даже был подписал соответствующий меморандум, отмечает NEWS.am. Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.