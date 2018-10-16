В бюджете не хватает средств на нацпроекты

Почти 1,2 трлн рублей не хватает в проекте бюджета на 2019–2021 годы на реализацию национальных проектов, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин подчеркнул, что правительство продолжает работу над нацпроектами, и предположил, что недостающие средства в федеральном бюджете могут быть перераспределены из других статей. Еще один вариант — сокращение расходов на нацпроекты. Майский указ президента поставил национальные цели и стратегические задачи развития России на период до 2024 года. Для их достижения правительство разработало нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство утвердило план развития магистральной инфраструктуры.