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В бюджете не хватает средств на нацпроекты

16.10.2018

Почти 1,2 трлн рублей не хватает в проекте бюджета на 2019–2021 годы на реализацию национальных проектов, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

 

«На задачи, связанные с реализацией национальных проектов, за шесть лет из федерального бюджета будет потрачено 14,91 трлн руб. Это запланировано в паспортах национальных проектов, если считать тринадцатым национальным проектом комплексный план развития магистральной инфраструктуры», — цитирует Кудрина РБК. По словам главы СП, расходы вместе с внебюджетными и региональными бюджетами оцениваются в 27,2 трлн руб. При этом в федеральном бюджете пока не все эти ресурсы учтены. Расхождение составляет 1,2 трлн руб.

Кудрин подчеркнул, что правительство продолжает работу над нацпроектами, и предположил, что недостающие средства в федеральном бюджете могут быть перераспределены из других статей. Еще один вариант — сокращение расходов на нацпроекты.

Майский указ президента поставил национальные цели и стратегические задачи развития России на период до 2024 года. Для их достижения правительство разработало нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство утвердило план развития магистральной инфраструктуры.

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