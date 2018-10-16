Сестра Олега Сенцова заявила о его госпитализации

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сестру режиссера Наталию Каплан. По ее словам, голодовка привела к необратимым последствиям для здоровья Сенцова, в том числе ишемии и аритмии сердца, проблемам с желудком, печенью и другими органами. Заявление Каплан пока не подтверждено другими источниками.
В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения. 14 мая режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. 6 октября стало известно, что Сенцов решил прекратить голодать в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей.