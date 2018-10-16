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AP: полиция Турции нашла доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии

16.10.2018

Турецкая полиция нашла доказательства того, что журналиста Джамаля Хашогджи убили в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Ранее CNN сообщал, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Сотрудники спецслужб намеревались похитить журналиста и вывезти его из Турции, а смерть наступила «из-за того, что допрос пошел не по плану».

Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он неоднократно критически высказывался о политике Эр-Рияда.

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