Россия от кибератак потеряла 600 млрд рублей

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в 2017 году ущерб от кибератак, который понесла Россия, составил порядка 600 млрд руб. Это «значительные деньги для нашей экономики», отметил Медведев.

Он добавил, что по оценкам экспертов, в 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам в районе $1 трлн, передает «Интерфакс».

«Усложняется палитра всяких разных виртуальных мошенничеств. Сейчас вопросами кибербезопасности занимается в основном бизнес, но совершенно очевидно, что необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне», — отметил глава правительства.