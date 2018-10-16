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Руководство «Единой России» накануне запрета РПЦ уехало молиться на Афон

16.10.2018

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вместе со своим заместителем депутатом Госдумы Евгением Ревенко на неделю уехали молиться на Афон

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на собеседников в партии. В Думе телеканалу рассказали, что Ревенко написал заявление на отпуск за свой счет. 14 октября Турчак в своем Instagram опубликовал фотографию с Афона.

15 октября Русская православная церковь (РПЦ) уведомила своих прихожан, что они не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон. Причиной послужил разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатами из-за украинской церкви.

Афон — это сообщество 20 православных монастырей, которое находится в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. В этих храмах могут молиться только мужчины, получившие специальное разрешение.


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