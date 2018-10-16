Вице-премьер Италии назвал санкции против РФ абсурдом

Антироссийские санкции — «социальный, культурный и экономический абсурд», считает вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

По его словам, многие крупные бизнесмены не раз спрашивали его, когда закончатся санкции, потому что их компании страдают от этих ограничений, передает Reuters. Сальвини сообщил, что посетит 17 октября.

В июне лидеры стран Европейского союза согласились продлить экономические санкции в отношении России, продлив ограничения на ведение бизнеса с российским банковским, финансовым и энергетическим секторами до конца января.