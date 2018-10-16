Экс-владелец «Спорт-Экспресс» из-за долгов покончил с собой

Бизнесмен и бывший владелец «Спорт-Экспресс» Иван Рубин из-за долгов покончил с собой.Рубин был найден мертвым у дома на Осеннем бульваре в Москве, сообщает «Интерфакс» . Тело бизнесмена было обнаружено с травмами, характерными для падения с высоты. Была найдена предсмертная записка, из которой следует, что он покончил с собой из-за долгов, сообщил источник «Интерфакса». Следственный комитет проводит проверку.

Рубин был совладельцем и генеральным директором «Спорт-Экспресс» с 1991 года. В 2012 году он продал свои акции Эдуарду Райкину, являвшемуся на тот момент гендиректором филиала «Первого канала» в Петербурге.