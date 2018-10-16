Порошенко решил передать Андреевскую церковь в Киеве Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко предложит Верховной Раде передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.«Президент поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест. На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину, это будет символический жест единения с матерью-церковью», — цитирует Луценко телеканал «112».
Андреевская церковь — памятник истории, архитектуры, живописи и декоративного искусства XVIII в. мирового значения. Она построена в 1747-1762 годах в стиле барокко по проекту Франческо Бартоломео Растрелли.