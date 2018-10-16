Правительство внесло в Госдуму проект усиления контроля за тратой маткапитала

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему, в России предлагается установить перечень организаций, займы которых можно будет погасить маткапиталом, исключив из списка ряд фирм, которые неподконтрольны Центральному Банку. Также предлагается включить в перечень организаций, займы которых можно погасить маткапиталом, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и АО «Дом.рф».
В кабмине отмечают, что около 90% подобных компаний неподконтрольны Центробанку, что вызывает риски для граждан. В распоряжении указывается, что ежегодно россияне передают из средств маткапитала неподконтрольным ЦБ организациям около 27 млрд руб.
Программа материнского капитала была введена в 2007 году. Средства от нее можно направить на погашение займов на приобретение или строительство жилого помещения, на пенсионные накопления, образование и на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации.