Глава госдепа США обсудит с королем Саудовской Аравии исчезновение журналиста

Глава госдепартамента США Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд, где намерен провести встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсудить ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным CNN саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Якобы он был убит в результате операции, на которую не было выдано разрешения, а ее участники понесут ответственность. Сотрудники спецслужб намеревались похитить журналиста и вывезти его из Турции, и что смерть наступила «из-за того, что допрос пошел не по плану».

Журналист Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он неоднократно критически высказывался о политике Эр-Рияда.