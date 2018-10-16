Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) умер от рака в возрасте 65 лет.

Аллен был одним из самых богатых людей в мире, его состояние оценивалось более чем в $20 млрд. Как сообщает CNBC, Аллен занимался благотворительностью, он поддерживал исследования в области искусственного интеллекта и культурные учреждения. Аллен владел двумя профессиональными спортивными командами, NFL Seattle Seahawks и NBA Portland Trailblazers.

Ранее в этом месяце Аллен сообщил, что он начал лечение неходжкинской лимфомы, от которой он уже лечился в 2009 году. Аллен покинул компанию, которую он основал с Биллом Гейтсом, когда ему впервые был поставлен диагноз.