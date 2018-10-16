Кирилл Рогов о суверенитете России

История, как всегда, творится у нас под ногами.Удивительно и малопостижимо, на самом деле, вот что. Аннексия Крыма произвела на российское население (если верить социологии) огромное эмоциональное впечатление. Оно, конечно, было страшно усилено пропагандистской атакой, но, безусловно, имело место. Это событие, как бы (в восприятии россиян) возвращало стране некую историческую субъектность, утраченную с распадом СССР.Последовавшие за этим 1) разрыв с «братской» Украиной - страной самой близкой русским этничности, 2) исключение из восьмерки, место в которой, собственно, и было признанием «великодержавного» статуса России несмотря на ее экономическую слабость, 3) резкое ограничение доступа к мировым рынкам капитала, технологической и производственной кооперации, - доступа, который и определяет во многом место страны в современном миропорядке, - и вот, наконец: 4) разрушение церковной юрисдикции, существовавшей 330 лет и во многом конституировавшей традиционную российскую государственность, равно как и неминуемый уже раскол Восточной церкви- все эти эпохальные события не производят на русскую публику ровно никакого впечатления.Что это значит? Это значит, наверное, что российское общество продолжает доживать свою советскую историю, не обретя истории новой или отказавшись от нее. Аннексией Крыма (разменянной на вышеперечисленное) Россия как бы поместила собственный суверенитет в свое советское прошлое и мыслит свою субъектность в рамках этого прошлого.В действительности же, с 2014 г. российский суверенитет понес колоссальные утраты. Все перечисленное выше, на самом деле, и есть - то есть было - важнейшими элементами российского суверенитета, его конкурентными преимуществами. Российский суверенитет, если уж пользоваться этим понятием, с 2014 г. стремительно сжимается. И это, к сожалению, еще далеко не предел такого сжатия. (На что указывает нам не только сегодняшнее решение Синода, но особенно та поспешность, с которой оно было принято.)Это как если устроить скандал и драку за подушку и быть, в результате, выгнанным в ночь из дома с этой подушкой. Ваше место в том мире, в котором вы начали борьбу за подушку, дабы упрочить свое положение, утрачено. Подушка только есть.