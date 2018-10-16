Блокчейн-платформу Telegram запустят уже осенью

Команда Telegram сообщила, что успешно завершила разработку большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии TON. Ее планируется запустить «позже этой осенью». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на рассылку компании для инвесторов.

TON — это новая блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Павла Дурова. Под нее Telegram привлек в начале года $1,7 млрд от инвесторов. Тогда команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram.

Команда Telegram, очевидно, проделала большую работу, но создание самого блокчейна пока лишь в самом начале, считает руководитель по развитию консорциума разработчиков банковской блокчейн-платформы R3 в СНГ Алексей Благирев. Разработчики написали многие протоколы с нуля, вместо того чтобы взять открытый код и написать на нем свой блокчейн, указывает он. На этапе тестирования блокчейна разработчики могут столкнуться с непредусмотренными трудностями и проблемами с масштабируемостью сети.