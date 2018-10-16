В РПЦ назвали запретные храмы Константинопольского патриархата

После решения Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прихожанам русской правосланой церкви запрещается молиться во всех действующих храмах Стамбула и Анталии, в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, отметив, что «есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят».