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В РПЦ назвали запретные храмы Константинопольского патриархата

16.10.2018

После решения Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прихожанам русской правосланой церкви запрещается молиться во всех действующих храмах Стамбула и Анталии, в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, отметив, что «есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят».

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — сказал Якимчук.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем принято накануне.

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