Назначены повторные выборы губернатора Приморья

По решению парламента Приморья, повторное голосование за главу региона состоится 16 декабря.

При этом сроки избирательных действий будут сокращены на одну треть. Согласно принятому депутатами постановлению, выдвиженец на губернаторский пост должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Ранее результаты голосования были признаны недействительными.