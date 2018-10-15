Российское военно-историческое общество призывает не показывать фильм «Праздник»

Действие в фильме «Праздник» происходит в блокадном Ленинграде 31 декабря. Сюжет выстроен вокруг семьи Воскресенских, живущих «на особом положении», которая собирается встретить Новый Год. Ранее автор сценария и режиссер фильма Алексей Красовский заявил, что картина уже снята. Он подчеркнул, что на ее создание не брались деньги государства.