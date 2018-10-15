Российское военно-историческое общество призывает не показывать фильм «Праздник»

Действие в фильме «Праздник» происходит в блокадном Ленинграде 31 декабря. Сюжет выстроен вокруг семьи Воскресенских, живущих «на особом положении», которая собирается встретить Новый Год. Ранее автор сценария и режиссер фильма Алексей Красовский заявил, что картина уже снята. Он подчеркнул, что на ее создание не брались деньги государства.
«Мы, РВИО, выступаем за то, чтобы такой фильм не был показан в нашей стране. Мы считаем, что показ таких фильмов - это кощунство в отношении нашей истории. Смешивать с грязью героическую историю блокадного Ленинграда категорически недопустимо. Авторы фильма, на наш взгляд, перевирают историю. Мы должны читать документы и основываться на фактах», — передает «Интерфакс» слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.
В Минкультуры заявили, что при выдаче прокатного удостоверения будут руководствоваться законодательством.