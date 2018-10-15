Александра Мишкина по фотографии узнали бывшие коллеги из кафе

Александра Мишкина, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, узнали бывшие коллеги из петербургского бистро «Гарсон».
Об этом телеканалу «Дождь» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью Маргарите Симоньян. Мишкин работал официантом в бистро во время учебы в Петербурге.
О настоящем имени подозреваемого в нападении на Скрипалей расследователи рассказали 8 октября. Позже Мишкина в фотографиях Александра Петрова узнали жители его родного села в Архангельской области.