Александра Мишкина по фотографии узнали бывшие коллеги из кафе

Александра Мишкина, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, узнали бывшие коллеги из петербургского бистро «Гарсон».

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью Маргарите Симоньян. Мишкин работал официантом в бистро во время учебы в Петербурге.

Евдокимов называл Мишкина «общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным» молодым человеком. «Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», — приводит телеканал слова Евдокимова. После того, как арт-консультант посмотрел интервью Симоньян, он написал пост в Facebook, в комментариях к которому бывшие коллеги Мишкина сообщили, что тоже узнали его. Это было до расследования Bellingcat и The Insider, которые заявили, что настоящая фамилия гостя Симоньян Александра Петрова — Мишкин.

О настоящем имени подозреваемого в нападении на Скрипалей расследователи рассказали 8 октября. Позже Мишкина в фотографиях Александра Петрова узнали жители его родного села в Архангельской области.