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Глава СПЧ призвал Бастрыкина взять на контроль расследование похищения Козловского

15.10.2018

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять на контроль расследование похищения в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского. 

Федотов обратился с аналогичной просьбой к главе Ингушетии Юнус-Бек Евкурову, передает «Интерфакс». О своем похищении и ограблении председателю СПЧ сообщил сам Козловский.

Олег Козловский прибыл в Магас для наблюдением за протестами, которые начались после подписания соглашения об определении административной границы между Ингушетией и Ченей. 6 октября неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, там раздели, начали избивать и угрожать расстрелом. Позже правозащитника отпустили и он вместе с семьей улетел из России.

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