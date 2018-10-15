Глава СПЧ призвал Бастрыкина взять на контроль расследование похищения Козловского

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять на контроль расследование похищения в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского.

Федотов обратился с аналогичной просьбой к главе Ингушетии Юнус-Бек Евкурову, передает «Интерфакс». О своем похищении и ограблении председателю СПЧ сообщил сам Козловский.