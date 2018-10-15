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Forbes: У новых айфонов Apple неисправимая проблема

15.10.2018

У новых iPhone XS Max обнаружена «неисправимая проблема» с аккумулятором.

Об этом пишет журнал Forbes. По итогам исследования, проведенного PhoneBuff, выяснилось, что аккумулятор iPhone XS Max сильно уступает конкуренту Samsung’s Galaxy Note 9. Последний, при одинаковой работе, оставался с накопленной энергией в 37%, когда iPhone уже полностью разрядился. PhoneBuff связывают это с софтом, который используется на новинке от Apple.

iPhone XS Max — это самый большой и дорогой из всех айфонов. В России он продается по цене примерно в 100 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

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