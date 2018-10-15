Forbes: У новых айфонов Apple неисправимая проблема

Об этом пишет журнал Forbes. По итогам исследования, проведенного PhoneBuff, выяснилось, что аккумулятор iPhone XS Max сильно уступает конкуренту Samsung’s Galaxy Note 9. Последний, при одинаковой работе, оставался с накопленной энергией в 37%, когда iPhone уже полностью разрядился. PhoneBuff связывают это с софтом, который используется на новинке от Apple.
iPhone XS Max — это самый большой и дорогой из всех айфонов. В России он продается по цене примерно в 100 тыс. руб. в зависимости от комплектации.