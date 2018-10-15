Предпенсионеров будут обучать за счет бюджета

Минтруд подготовил проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы. В это время им будут выплачивать стипендию в размере региональной минимальной зарплаты.

Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., все расходы возьмет на себя государство. Предполагается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. человек, передает РБК.

Согласно закону о повышении пенсионного возраста к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсионного возраста.

Предпенсионерам планируется предоставить компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям и преподаванию, отмечается в документе.

Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы составит 31,6 млрд руб., из которых 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет.