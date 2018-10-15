Счетная палата прогнозирует рост цен на бензин

Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годы, передает ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

С 1 января акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.