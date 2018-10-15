План дедолларизации российской экономики засекретили

Чиновники не собираются раскрывать план дедолларизации экономики, который будет утвержден правительством, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, документ будет представлен на суд премьера Дмитрия Медведева, передает Reuters. Публикации его не планируется, так как документ предусмотрен только для служебного пользования. Пока над ним идет работа — устраняются разногласия между Минфином, Минэком и ЦБР.

Ранее сообщалось, что план не предусматривает запрет на хождение доллара США в стране, а включает ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты.