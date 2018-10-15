Песков объяснил слова Трампа о причастности Путина к убийствам лингвистическими особенностями

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News рассказал о причастности Владимира Путина к отравлению Скрипалей и о том, верит ли он в российское вмешательство в американские выборы.

На вопрос «согласны ли вы, что Владимир Путин причастен к политическим убийствам? К отравлениям?», Трамп ответил: «Наверное, да. Наверное». По поводу вмешательства Москвы в выборы президента США, Трамп ответил утвердительно, отметив, что Китай тоже вмешался.

«И я считаю, честно говоря, что Китай представляет большую проблему», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы расценивать слова президента США как свидетельство того, что тот допустил возможность причастности Путина к убийствам.