Песков объяснил слова Трампа о причастности Путина к убийствам лингвистическими особенностями

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News рассказал о причастности Владимира Путина к отравлению Скрипалей и о том, верит ли он в российское вмешательство в американские выборы.
На вопрос «согласны ли вы, что Владимир Путин причастен к политическим убийствам? К отравлениям?», Трамп ответил: «Наверное, да. Наверное». По поводу вмешательства Москвы в выборы президента США, Трамп ответил утвердительно, отметив, что Китай тоже вмешался.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы расценивать слова президента США как свидетельство того, что тот допустил возможность причастности Путина к убийствам.«Я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, другого ответа, понятно, что быть не могло», — сказал Песков, подчеркнув, что «никаких прямых обвинений президент США не озвучивал».