Daily Express: В WhatsApp появится таргетированная реклама

Изменения вводит компания Facebook, которая выкупила права на приложения, пишет Daily Express. Новые правила станут возможными, так как Facebook известен номер телефона, адрес и круг интересов человека, пользующегося приложением.
Ранее один из разработчиков WhatsApp Брайн Эктон рассказал о конфликте между администрацией приложения и директоратом Facebook из-за политики монетизации. Вероятно, что в ближайшем будущем WhatsApp введет взыскания с компаний за рекламную рассылку, а пользователям и службам поддержки придется платить за общение со своими клиентам. Таким образом Facebook, по сути, отказывается от сквозного шифрования сообщений в приложении.
Компания Facebook в 2014 году выкупила права на приложение за $1,93 млрд. На сегодня мировая пользовательская база WhatsApp составляет примерно 1,5 млрд человек.