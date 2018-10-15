Навальному не стали предъявлять обвинение

Политик Алексей Навальный, которого утром вызвали в полицию для предъявления обвинения по уголовному делу о клевете, рассказал, что в МВД ему лишь выдали документ, разъясняющий его права.

«Вот, сила медиа. Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию. Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь дает мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: все, можете идти, будем на связи», — рассказал Навальный.