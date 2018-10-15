Close

Навальному не стали предъявлять обвинение

15.10.2018

Политик Алексей Навальный, которого утром вызвали в полицию для предъявления обвинения по уголовному делу о клевете, рассказал, что в МВД ему лишь выдали документ, разъясняющий его права.

«Вот, сила медиа. Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию. Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь дает мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: все, можете идти, будем на связи», — рассказал Навальный.

Утром 15 октября следователь МВД сообщил, что Навальному «надлежит явиться для участия в следственном действии». Как рассказал Навальный утром, ему должны были предъявить обвинение по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению бывшего следователя Павла Карпова. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.