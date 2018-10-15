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Счетная палата заявила о невозможности достижения указанных президентом целей

15.10.2018

Прогнозируемые темпы роста российского ВВП не позволят ей войти в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году, о чем говорится в майском указе президента Владимира Путина. Об этом сказано в заключении Счетной палаты на проект бюджета на следующую трехлетку, передает РБК.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает темпы роста экономики в 2019–2020 годах на уровне 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года прирост ВВП должен ускориться до 3,1–3,3% в год. «С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3% в год в 2022–2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира», — признает МЭР.

Как пишет Счетная палата, Минэкономразвития использует прогнозные оценки МВФ, однако они отличаются от фактических данных, опубликованных Всемирным банком.

«Счетной палатой были проведены альтернативные расчеты. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что при реализации предположений Минэкономразвития России о темпах ро­ста экономик России и Германии значение ВВП по ППС (паритет покупательской способности) в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России», — говорится в заключении Счетной палаты.

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