Совет ЕС утвердил новый механизм санкций за использование химического оружия

Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.

«ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся», — цитирует «Интерфакс» сообщение совета.

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

Власти Великобритании обвиняют Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Тем самым Россия нарушила устав Организации Объединенных Наций и Конвенцию о запрещении химического оружия.