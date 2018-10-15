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The Economist: Попытка «Согласия» порвать связи с Кремлем не помогла на выборах в Латвии

15.10.2018

Действия, предпринятые партией «Согласие», по дистанцировании себя от Кремля, не помогли ей завоевать доверие латышей на выборах.

Об этом пишет The Economist. На последних выборах за партию проголосовало 20% против 23% в 2014 году. «Согласие» прекратило сотрудничество с «Единой Россией» и присоединилась к группе социалистов и демократов в Европейском парламенте. Партия выступила за единый фронт с ЕС по вопросу санкций против России. Лидер «Согласия» Нил Ушаков нанял в качестве предвыборных консультантов специалистов, связанных с американскими «ястребами» — покойным сенатором Джоном Маккейном и его коллегой Линдси Грэмом. Тем не менее, завоевать доверие латышей, с подозрением относящихся к партии Ушакова, не получилось. С другой стороны многие этнические русские решили не голосовать за «Согласие», так как посчитали, что от этого все равно ничего не изменится — предыдущие успехи партии не помогли решить проблему отсутствия у них гражданства.

The Economist пишет, что этнические русские составляют примерно четверть населения Латвии. С 2000 года население страны уменьшилось с 2.38 млн человек до 1.93 из-за миграции и низкой рождаемости. Вызовы демографии являются реальными причинами недоверия этнических латышей к своим русским соседям, отмечает The Economist.

Выборы в латвийский парламент состоялись 6 октября. «Согласие» заняла первое место и получила 23 места в сейме.

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