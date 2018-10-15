The Economist: Попытка «Согласия» порвать связи с Кремлем не помогла на выборах в Латвии

Об этом пишет The Economist. На последних выборах за партию проголосовало 20% против 23% в 2014 году. «Согласие» прекратило сотрудничество с «Единой Россией» и присоединилась к группе социалистов и демократов в Европейском парламенте. Партия выступила за единый фронт с ЕС по вопросу санкций против России. Лидер «Согласия» Нил Ушаков нанял в качестве предвыборных консультантов специалистов, связанных с американскими «ястребами» — покойным сенатором Джоном Маккейном и его коллегой Линдси Грэмом. Тем не менее, завоевать доверие латышей, с подозрением относящихся к партии Ушакова, не получилось. С другой стороны многие этнические русские решили не голосовать за «Согласие», так как посчитали, что от этого все равно ничего не изменится — предыдущие успехи партии не помогли решить проблему отсутствия у них гражданства.
The Economist пишет, что этнические русские составляют примерно четверть населения Латвии. С 2000 года население страны уменьшилось с 2.38 млн человек до 1.93 из-за миграции и низкой рождаемости. Вызовы демографии являются реальными причинами недоверия этнических латышей к своим русским соседям, отмечает The Economist.
Выборы в латвийский парламент состоялись 6 октября. «Согласие» заняла первое место и получила 23 места в сейме.