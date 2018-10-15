Расследовать авиапроисшествия будет новая структура

Правительство России одобрило проект соглашения о создания для стран Евразийского экономического союза Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Новая структура должна заменить в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии Межгосударственный авиационный комитет, созданный в 1991 году государствами СНГ, пишет «Дождь».

Бюро в случае создания займется расследованием авиационных происшествий и будет обеспечивать сотрудничество стран-участниц ЕАЭС в таких расследованиях, в том числе с государствами, не входящими в союз. Оно займется разработкой общего набора правил и процедур для расследования авиапроисшествий, подготовкой материалов и руководств для специалистов по расследованию, рекомендаций по безопасности полетов. Также бюро будет готовить специалистов по расследованиям и обеспечивать их необходимым оборудованием. Бюджет бюро будут финансировать страны-участницы за счет ежегодных взносов.