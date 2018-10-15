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The Guardian: решение Вселенского патриархата бьет по Путину

15.10.2018

Предоставление независимости Украинской православной церкви является серьезным ударом по президенту России Владимиру Путину.

Как пишет The Guardian, московский патриархат используется для продвижения политики России на Украине, оправдания присоединения Крыма и действий сепаратистов на востоке страны. Поэтому возможное предоставление украинской церкви независимости — серьезный удар для Путина,

Газета напоминает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин «очень обеспокоен» и предупредил, что Россия «защитит интересы православных верующих» на Украине в случае «незаконных действий», после чего аналитики указали, что для защиты вторжения в Крым использовались «защитники» русскоязычных.

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