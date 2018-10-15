Сергей Пархоменко о заявлении «Русского ПЕН-Центра»

Со всех сторон спрашивают, буду ли я отвечать на «Заявление Русского ПЕН-Центра», опубликованное вчера всеми этими «товарищами из исполкома».

Ссылку не дам - обойдутся.

А цитата - вот, наслаждайтесь ностальгическими воспоминаниями и такой знакомой, такой советской гнилостной вонью правдинских передовиц:

* * *

«Появившийся в средствах массовой информации доклад «Жесткое подавление свободы слова в России в 2012-2018 гг.», составлен неизвестными в России маргинальными организациями, скоропалительно принятыми в Международный ПЕН-клуб с нарушением Хартии и Устава Международного ПЕН-движения и российских законов, без консультации с уже имеющимися на территории РФ Русским и Татарским ПЕН- центрами, как того требует Устав. Этот грубо политизированный доклад намеренно вводит в заблуждение мировую общественность, искажает и оглупляет процессы, происходящие в России, неустанно декларируя мысль, явно подсказанную политическими кругами Запада: после возвращения В. В. Путина на пост президента в мае 2012 года, свобода слова в нашей стране полностью подавлена. Разговор идёт даже о некоей «криминализации» критики власти.

Встаёт вопрос: знают ли писавшие этот доклад реальное положение дел в России? Хотят ли авторы доклада улучшения жизни в нашей стране? Нет, и ещё раз нет. Кажется, они грезят совсем о другом: о новых революциях, гражданских смутах и вечных протестах, со сладострастием шельмуя тех людей в России, которые хотят перемен к лучшему и стараются по мере сил такому улучшению способствовать. При этом, в качестве экспертов упомянутого доклада выступают дамы и господа, давно прославившиеся своими русофобскими высказываниями. Одна из них разоблачает нашу страну из Австралии, другой, С. Пархоменко, - которого настоящие российские правозащитники считают банальным провокатором, исключенный из Русского ПЕН-центра за клевету и публичные хамские оскорбления Андрея Битова, многие годы руководившего нашей организацией – из Америки, откуда так легко и свободно можно обливать помоями бывшую Родину...»

* * *

Ну как? Нанюхались? Орфография и стилистика бережно сохранены, как в оригинале. Если вас еще не вырвало, погуглите продолжение. Там еще много такого.

Отвечать этим выжившим из ума мудакам мне нечего.

Все тут понятно: они смертельно перепуганы тем, что в Международное ПЕН-движение были формально приняты в качестве самостоятельных ПЕН-центров сначала Санкт-Петербургская организация, а теперь вот и Московская, родившаяся из Ассоциации Свободное Слово.

За что перепугались? Да понятно, за что. За домик на Неглинной улице, который много лет благополучно сдают «налево» в аренду. За госдотации, выдаваемые на условиях гарантий, что ревизии и аудита можно не опасаться. За поездки членов «актива» на международные ПЕНовские конференции и съезды в красивые и приятные места.

Этих, обделавшихся, успокою сразу: не нервничайте. Никто вас не тронет. Никто ничего у вас не отнимет. Мы брезгуем.

А всем остальным, кто еще не вошел в «актив», не удостоился чести стать «товарищем из исполкома», а все еще просто молча платит взносы, на которые ПЕН-центр кормит свою бессмысленную администрацию и летает на конгрессы, скажу вот что.

Дорогие друзья! Бегите оттуда сломя голову, не оглядываясь. Бегите, пока они вас с головы до ног не вымазали. Бросьте этих товарищей из исполкома в их собственном дерьме.

Теперь в России есть две живые, здоровые, активные, честные организации людей, работающих со словом,- писателей, переводчиков, редакторов, издателей, журналистов, блогеров. Эти люди заинтересованы не в обладании пыльной избушкой на Неглинной, а в правозащитной работе. В том, чтоб иметь возможность вслух говорить о том, что им важно.

В России есть ПЕН-Санкт-Петербург и ПЭН-Москва. Там будут рады честным и смелым людям.

До встречи. И спасибо всем, кто уже поддержал - словом или поступком.