У выступавшего против мусорного полигона подмосковного депутата подожгли автомобиль

В Сергиевом Посаде подожгли автомобиль депутата горсовета Андрея Мардасова, выступавшего против мусорного полигона.
Об этом пишет «Альтернативная газета Андрея Трофимова». Машину подожгли в районе переднего колеса. Огонь быстро перекинулся на моторный отсек. Потушить автомобиль пытался сам депутат и его знакомые, однако этого у них не получилось. Двигатель и часть салона сгорели полностью.
По словам местного депутата Андрея Горькова, Мардасов был доставлен в реанимацию, позже его перевели в отделение пульмонологии. Газета отмечает, что поводом для поджога могли стать публикации Андрея Мардасова, связанные с попыткой губернатора Московской области Андрея Воробьева «превратить район в мусорную свалку для двенадцати районов области и СЗАО Москвы». Мадрасов, в частности, выступает против строительства полигона у деревни Сахарово.
Ранее Воробьева острой критике подвергли жители подмосковного Волоколамска из-за расположенного неподалеку мусорного полигона. Из-за выброса оттуда свалочного газа пострадали, как минимум, 20 школьников, 57 обратились за медицинской помощью.
Об этом пишет «Альтернативная газета Андрея Трофимова». Машину подожгли в районе переднего колеса. Огонь быстро перекинулся на моторный отсек. Потушить автомобиль пытался сам депутат и его знакомые, однако этого у них не получилось. Двигатель и часть салона сгорели полностью.
По словам местного депутата Андрея Горькова, Мардасов был доставлен в реанимацию, позже его перевели в отделение пульмонологии. Газета отмечает, что поводом для поджога могли стать публикации Андрея Мардасова, связанные с попыткой губернатора Московской области Андрея Воробьева «превратить район в мусорную свалку для двенадцати районов области и СЗАО Москвы». Мадрасов, в частности, выступает против строительства полигона у деревни Сахарово.
Ранее Воробьева острой критике подвергли жители подмосковного Волоколамска из-за расположенного неподалеку мусорного полигона. Из-за выброса оттуда свалочного газа пострадали, как минимум, 20 школьников, 57 обратились за медицинской помощью.