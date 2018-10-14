Глава Ингушетии рассказал о звонке Путина в связи с протестами в Магасе

Президент России Владимир Путин позвонил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и дал совет по поводу протестов против передачи земель Чечне.

Об этом Евкуров рассказал в эфире «Эха Москвы». По его словам, Путин интересовался обстановкой и спрашивал, не считает ли Евкуров, что нужно увести людей с улиц. В итоге Глава Ингушетии и президент России пришли к выводу, что «нужно разговаривать», а не применять силовые методы. По словам Евкурова, люди в Ингушетии «устали» от протестов.

«От этого стояния ничего не изменится и не должно измениться. Законы уже вступили в силу. И все действия по этим законам, по этим решениям должны проходить только через процедуру судебных и других решений, но точно, не через шантажи, через митинги», — подчеркнул Евкуров.

Митинги против передаче ингушских земель Чечне проходят с конца сентября. 5 октября активисты объявили о бессрочной акции протеста. На фоне митингов ингушский парламент ратифицировал соглашение о новых границах республики.