Глава Ингушетии рассказал о звонке Путина в связи с протестами в Магасе

Президент России Владимир Путин позвонил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и дал совет по поводу протестов против передачи земель Чечне.
Об этом Евкуров рассказал в эфире «Эха Москвы». По его словам, Путин интересовался обстановкой и спрашивал, не считает ли Евкуров, что нужно увести людей с улиц. В итоге Глава Ингушетии и президент России пришли к выводу, что «нужно разговаривать», а не применять силовые методы. По словам Евкурова, люди в Ингушетии «устали» от протестов.
Митинги против передаче ингушских земель Чечне проходят с конца сентября. 5 октября активисты объявили о бессрочной акции протеста. На фоне митингов ингушский парламент ратифицировал соглашение о новых границах республики.