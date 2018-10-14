Уволенная за слова о прожиточном минимуме министр получала из бюджета материальную помощь

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после слов о возможности прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц, получала материальную помощь из средств регионального бюджета.

Об этом сообщает издание «Медиаликс 64», которое направило запрос губернатору Саратовской области в 2017 году. В ответе сказано, что материальную помощь глава региона и члены правительства получают в соответствии с законом, принятым областной Думой в 2002 году. Размер помощи зависит от занимаемой должности. Так, согласно документу, губернатор имеет право получать ежегодно 134 тыс. руб., вице-губернатор — 127 тыс. руб., а министры — по 100 тысяч. Согласно документу, Соколова получала материальную помощь в 2014, 2016 и 2017 годах.