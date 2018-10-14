Алексей Навальный вышел из спецприемника

Об этом Навальный сообщил в своем Twitter. После освобождения политик поблагодарил всех за поддержку и признался, что не был уверен попадет ли он домой, передает «Дождь».
27 августа Навального арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей» и приговорили к административному аресту за нарушение правил проведения массового мероприятия. Оппозиционер вышел из спецприемника 24 сентября, но его сразу же повторно задержали. В тот же день Навального приговорили к 20 суткам административного ареста за то, что он якобы имел отношение к митингу, на котором причинили вред здоровью человека или имуществу.