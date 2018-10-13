Около ста мусульман задержали в Мытищах на выходе из мечети

Люди в военной форме задержали около ста мусульман, которые выходили из мечети в подмосковных Мытищах.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на очевидца Магомеда Хабибибирова. Задержания произошли 12 октября. На выходе из мечети мусульман ждали два автобуса и примерно 30-40 людей рядом с ним в форме и в масках.

«Они ничего нам не говорили, встали и все. Мы спрашивали, за что нас удерживают? Мы задержаны? Они сказали: «Вы не задержаны». А зачем тогда встали, закрыли? И кто-то в гражданской форме сказал: «Кто-то позвонил нам и пожаловался, что тут массовое скопление людей. И мы отреагировали на звонок», — рассказал Хабибибиров.

По его словам, после проверки документов их обещали отпустить, однако вместо этого увезли в полицию, где отпустили через пять часов без составления протокола.

В МВД не прокомментировали эту информацию.