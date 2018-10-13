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Сирия обвинила США в ударе с применением белого фосфора

13.10.2018

Сирия обвинила международную коалицию во главе с США в применении белого фосфора при ударах.

Об этом заявило государственное сирийское агенство SANA со ссылкой на собственные источники. Удары с применением фосфора якобы нанесли в районе города Хаджин на юго-востоке страны. О возможных жертвах не сообщается. По информации SANA, местные активисты опубликовали фото авиаударов, на которых видно использование белого фосфора.

В сентябре российский Центр по примирению сторон в Сирии также заявлял о применении фосфорных снарядов в Хаджине. По информации военных, это произошло при ударе американских F-15.

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