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Ситуацию с Русской православной церковью на Украине обсудили на спецзаседании Совбеза РФ

13.10.2018

Совет безопасности России созвал заседание, посвященное ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Эхо Москвы». Заседание прошло накануне после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. По словам Пескова, Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении. Пресс-секретарь подчеркнул, что эта защита будет осуществляться дипломатическими методами.

Ранее Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил указ о передаче Киева Московскому патриархату.



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