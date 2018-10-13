Ситуацию с Русской православной церковью на Украине обсудили на спецзаседании Совбеза РФ

Совет безопасности России созвал заседание, посвященное ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Эхо Москвы». Заседание прошло накануне после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. По словам Пескова, Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении. Пресс-секретарь подчеркнул, что эта защита будет осуществляться дипломатическими методами.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Эхо Москвы». Заседание прошло накануне после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. По словам Пескова, Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении. Пресс-секретарь подчеркнул, что эта защита будет осуществляться дипломатическими методами.
Ранее Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил указ о передаче Киева Московскому патриархату.