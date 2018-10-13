В «Роскосмосе» опровергли слухи о возможной консервации МКС

В «Роскосмосе» опровергли сообщения СМИ о том, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» изучает возможность консервации Международной космической станции.

«Решений о создании каких-либо групп, тем более по такому вопросу, не принималось», — передает «Интерфакс» заявление госкорпорации.

Кроме того, в «Роскосмосе» считают, что запуски ракет-носителей типа «Союз» могут возобновиться уже в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в случае задержки с возобновлением пилотируемых полетов «Союзов» станцию придется законсервировать на неопределенный срок до возобновления пилотируемых стартов.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» 11 октября стартовала с первой стартовой площадки Байконура. Однако во время полета ракеты произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.

