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Журналист Елена Рыковцева про НТВ и Путина

12.10.2018

Он им выносит благодарность. Что они так хорошо перенесли операцию лоботомии
Миткова. Одна Миткова была на обеих встречах с Путиным в Кремле.
Первая - в январе 2001-го года, когда они пошли поговорить с ним все еще в надежде что он человек. Оставит жить. Не додавит. 
А он их в ответ катком. Ковровым.
Ну и вот щас октябрь 2018-го. НТВ снова в Кремле. Выслушивает от него поздравления с юбилеем. Он им выносит благодарность. Что они так хорошо перенесли операцию лоботомии.
Вот, Тигран Кеосаян. Это новое лицо канала. Его даже оперировать не пришлось. Он сам к ним такой пришел.
Ну и другие. Тихие, благостные. 
И он никакой не мучитель.
А добрый хороший учитель. 
НТВ. Куклы-2018.

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