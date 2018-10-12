Журналист Елена Рыковцева про НТВ и Путина

Миткова. Одна Миткова была на обеих встречах с Путиным в Кремле.Первая - в январе 2001-го года, когда они пошли поговорить с ним все еще в надежде что он человек. Оставит жить. Не додавит.А он их в ответ катком. Ковровым.Ну и вот щас октябрь 2018-го. НТВ снова в Кремле. Выслушивает от него поздравления с юбилеем. Он им выносит благодарность. Что они так хорошо перенесли операцию лоботомии.Вот, Тигран Кеосаян. Это новое лицо канала. Его даже оперировать не пришлось. Он сам к ним такой пришел.Ну и другие. Тихие, благостные.И он никакой не мучитель.А добрый хороший учитель.НТВ. Куклы-2018.