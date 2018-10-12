Сотрудников СИЗО-4 Москвы будут судить за пытки и забивание до смерти

Группа должностных лиц столичного СИЗО-4 отправлена на скамью подсудимых по обвинению в тяжких должностных преступлениях.

Об этом сообщает «Интерфакс». По версии следствия, в 2014 году один из заключенных СИЗО вместе с работниками учреждения с применением насилия завладел правом собственности на комнату в коммунальной квартире стоимостью свыше 2 млн руб., принадлежащую арестованному москвичу. Этот же пострадавший, находясь в помещении изолятора, за приобретение необходимых ему лекарств без соответствующего назначения врача, дважды давал взятки фельдшеру медико-санитарной части ФСИН в общей сумме свыше 50 тыс. руб.

Также по версии следствия, обвиняемые для получения информации об употреблении наркотиков на территории СИЗО нанесли потерпевшему множественные удары ногами и руками. От полученных повреждений заключенный скончался.

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы.

10 октября телеканал «360», опубликовав видео, на котором трое мужчин пытают заключенного в следственном изоляторе Ногинска.